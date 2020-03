Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100320-177: Trickdiebe bestehlen Seniorin auf Parkplatz

Waldbröl (ots)

Trickdiebe haben am vergangenen Freitag (6. März) einer 77-Jährigen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters die Geldbörse gestohlen. Die Frau aus Reichshof war gerade dabei ihren Einkauf auf dem Parkplatz des Discounters an der Hauptstraße in den Kofferraum ihres Autos zu verstauen. Um freie Hände zu haben, hatte die Seniorin ihre Geldbörse ebenfalls im Kofferraum abgelegt. Weil sie angeblich nicht aus ihrer Parklücke kam, lenkte plötzlich die Fahrerin eines roten Kleinwagens die Aufmerksamkeit der 77-Jährigen auf sich. Diese kurze Ablenkung nutzte offenbar ein Komplize der Frau, um die Geldbörse aus dem Kofferraum zu stehlen. Hinweise zu der Tat, die sich gegen 11.00 Uhr ereignete, nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

