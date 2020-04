POL-PPKO: Die Polizeiinspektion Hachenburg unter neuer Leitung...

Polizeipräsidium Koblenz

Seit dem 01.04.2020 ist Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Bruno Meder neuer Leiter der Polizeiinspektion Hachenburg. Er trat damit die Nachfolge von EPHK Achim Grahn an, der mit Ablauf März 2020 in seinen wohlverdienten Ruhestand ging.

Achim Grahn wurde 1977 bei der Polizei in Hessen eingestellt und wechselte im Jahr 1982 nach Rheinland-Pfalz zum Polizeipräsidium Koblenz. Nach der Ausbildung zum gehobenen Polizeidienst erfolgte 1989 die Ernennung zum Polizeikommissar. Von 1993 bis 1994 arbeitete er in einer Arbeitsgruppe der Kriminaldirektion Koblenz zur Bekämpfung der fremdenfeindlichen und der rechtsextremistisch motivierten Kriminalität mit. In den folgenden Jahren verrichtete er seinen Dienst in Montabaur, bevor er 2004 bis zu seiner jetzigen Pensionierung die Leitung der Polizei in Hachenburg übernahm. Polizeipräsident Maron dankte Herrn Grahn für seine geleistete Arbeit in und um die Polizei Hachenburg und wünschte ihm viel Glück, Erfolg und Gesundheit für den nun anstehenden neuen Lebensabschnitt.

Bruno Meder wurde 1962 geboren und hat zusammen mit seiner Ehefrau zwei Kinder. In seiner Freizeit beteiligt er sich unter anderem als Mitglied der "Hachenburger Frischlinge" an sozialen Projekten, wie der Teilnahme an "Charity-Rallyes" in den Nahen Osten oder die ärmsten Länder Afrikas, um dort vor Ort Hilfe zu leisten.

Die polizeiliche Laufbahn begann für ihn 1983 mit der Ausbildung bei der Bayrischen Bereitschaftspolizei in Eichstätt im Altmühltal. Nach seiner Ausbildung verrichtete Bruno Meder bis 1990 Dienst bei verschiedenen Dienststellen der Bayrischen Polizei. Seine ersten Berührungspunkte mit dem Polizeipräsidium Koblenz gab es im Mai 1990, als der gebürtige Westerwälder aus Bayern nach Rheinland-Pfalz wechselte und für drei Jahre Dienst im Wechselschichtdienst bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 in Metternich verrichtete. Im September 1993 wechselte Bruno Meder dann in den Wechselschichtdienst der Polizeiinspektion Montabaur. Seine Ausbildung für den gehobenen Polizeidienst, die Bruno Meder 1994 begann, endete 1997 erfolgreich mit der Ernennung zum Polizeikommissar. Im gleichen Jahr wurde der junge Kommissar als Dienstgruppenleiter zur Polizeiinspektion Straßenhaus umgesetzt. Hier noch einige Stationen seines dienstlichen Werdegangs: - 1998 Umsetzung zur Polizeiinspektion Montabaur - 1999 Eintritt in die Diensthundestaffel des PP Koblenz

Seit dem 01.01.2003 war Bruno Meder im Führungsstab des Polizeipräsidiums Koblenz als Leiter der Diensthundestaffel tätig und verantwortlich für 30 Diensthundeführer.

Karlheinz Maron: "Bruno Meder ist ein besonnener Mensch, bei dem Gründlichkeit und Genauigkeit die wichtigsten Leitlinien darstellen. Er ist darüber hinaus ein fröhlicher und durch und durch kollegialer Mensch. Insbesondere die Tätigkeit als Leiter der Diensthundestaffel wird ihm viel Erfahrung gegeben haben, die er als Inspektionsleiter braucht. Wir als PP Koblenz und ich als Behördenleiter sind davon überzeugt, in Bruno Meder einen sehr guten Leiter der PI Hachenburg gefunden zu haben, dem ich viel Glück für seine neue Tätigkeit wünsche."

Bruno Meder: "Ich fühle mich sehr wohl in meinem neuen Betätigungsfeld. Schon nach wenigen Tagen in Hachenburg konnte ich feststellen, dass ich hier auf einen sowohl menschlich als auch dienstlich wunderbaren, motivierten Mitarbeiterstab getroffen bin. Ich habe vollstes Vertrauen in meine Mitarbeiter und kann versichern, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiinspektion Hachenburg bestens aufgestellt sind, um sämtlichen Herausforderungen im Dienst mit und für den Bürger zu begegnen."

