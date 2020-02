Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfall

Beschädigter Ford Transit mit Werbeaufschriften gesucht

Rees (ots)

Am Samstag (01. Februar 2020) in der Zeit zwischen 13 und 13:30 Uhr beschädigte ein Autofahrer beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Grüttweg einen silber-grauen Ford Transit, der mit Werbeaufschriften bedruckt war. An dem Ford entstand wahrscheinlich ein Schaden hinten rechts an der Stoßstange. Der Unfallverursacher hinterließ zunächst keine Angaben zu seinen Personendaten, meldete sich aber später bei der Polizei. Gesucht wird nun der Fahrer oder die Fahrerin des Ford Transit. Er oder sie wird gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell