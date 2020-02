Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Einbruch in Apotheke/ Bargeld entwendet

Emmerich am Rhein (ots)

In der Zeit von Freitag, 18.45 Uhr, bis Samstag (01. Februar 2020), 08.25 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter unerlaubt Zutritt in eine Apotheke an der Speelberger Straße. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und entwendeten aus den Kassen Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Bereits am 25.01.2020 und in der Nacht vom 22.01.2020 auf den 23.01.2020 kam es in der Apotheke zu Einbrüchen.

Siehe hierzu folgende Meldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4503064 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4500874

Hinweise zu verdächtigen Feststellungen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (as)

