Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Apotheke/Wechselgeld gestohlen

Emmerich (ots)

In der Nacht von Mittwoch (22.01.2020), 18:35 Uhr auf Dienstag (23.01.2020), 08:30 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Tür einer Apotheke an der Speelberger Straße auf und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum der Apotheke. Hier entwendeten die Täter das Wechselgeld aus den Registrierkasten und entleerten die Spendendose, die sich auf der Theke befand. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Zeugen, die Hinweise zu Tätern oder Beobachtungen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten sich bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cp)

