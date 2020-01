Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Auffahrunfall/Polizei sucht Unfallgeschädigten

Emmerich (ots)

Am Mittwoch (22.01.2020) gegen 17:20 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Gerhard-Storm-Straße/Am Löwentor ein Auffahrunfall zwischen zwei PKW. Die 50-jährige Unfallverursacherin fuhr hierbei mit ihrem VW auf einen vorausfahrenden PKW auf, der an der Kreuzung verkehrsbedingt bremsen musste. Der Fahrer des unbekannten PKW, stieg kurz aus, merkte an, dass es nur Blechschaden sei und fuhr dann weiter. Perplex durch die Reaktion des Unfallgegners fuhr die Unfallverursacherin zunächst weiter, meldete den Unfall jedoch etwas später auf der Polizeiwache Emmerich.

Der Fahrer des anderen beteiligten PKW wird nun gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 20822 7830 zu melden. (cp)

