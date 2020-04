Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Radfahrer kollidieren an der Einmündung Rheinau-Lortzingstraße

Koblenz (ots)

Am gestrigen Dienstag, 21.04.2020, 16.30 Uhr, stießen zwei Fahrradfahrer in Höhe der Einmündung Rheinau / Lortzingstraße in Koblenz zusammen. Ein 21-Jähriger war dort mit seinem Rad samt Fahrradanhänger in Richtung Schwimmbad unterwegs. Kurz vor der Einmündung der Lortzingstraße schloss er auf ein Pärchen auf, welches ebenfalls mit ihren Rädern unterwegs war. Der 21-Jährige klingelte, um sein Überholen anzukündigen. Der voraus und links fahrende Mann schaute kurz zurück und zog sein Rad etwas nach rechts. Während des Überholvorgangs fuhr er jedoch unvermittelt nach links, um abzubiegen. Nun kam es zur Kollision. Hierbei flog der 21-Jährige über den Lenker auf den Boden. Anschließend sprach man kurz miteinander. Im Gespräch gaben beide an, nicht verletzt zu sein. Daraufhin trennte man sich. Da sich bei dem 21-Jährigen erst später leichte Schmerzen einstellten, meldete er den Unfall bei der Polizei. Unfallzeugen sowie das beteiligte Pärchen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1, Telefon: 0261-1030, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell