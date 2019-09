Polizei Münster

POL-MS: Diebe stehlen Geldbörse aus Tasche an Kinderwagen

Münster (ots)

Am Donnerstag (05.09., zwischen 10 und 11 Uhr) entwendeten unbekannte Täter in einem Geschäft an der Burchardstraße die Geldbörse aus der Tasche einer 32-Jährigen.

Die Münsteranerin hatte die Handtasche an ihren Kinderwagen gehängt und diesen kurzzeitig aus den Augen gelassen. Später bemerkte die Frau, dass ihre Tasche geöffnet war und die Geldbörse samt Dokumenten fehlte.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Benita Giehler

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell