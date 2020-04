Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Autos in der Schlachthofstraße beschädigt

Koblenz (ots)

Ein Unbekannter trieb in der Nacht zum 23.04.2020 im Bereich der Koblenzer Schlachthofstraße Ecke Baedekerstraße sein Unwesen. Soweit bislang bekannt, wurden dort sechs geparkte Pkw mit einem spitzen Werkzeug oder Schlüssel zerkratzt. Als Tatzeit kommt die Zeit zwischen 20.00 Uhr und 08.00 Uhr in Betracht. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz, 0261-1030 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell