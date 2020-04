Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfälle mit Verletzten in Koblenz

Koblenz (ots)

Am gestrigen Montag, 27.04.2020, 07.08 Uhr, wurde eine Radfahrerin von einem Pkw erfasst und leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich in der Kurfürstenstraße. Zum Unfall kam es, als eine Pkw-Fahrerin rückwärts aus einer Parktasche in die Kurfürstenstraße einfuhr und hierbei die Radfahrerin übersah.

Um 11.55 Uhr kam es zu einem weiteren Unfall in Höhe des Bahnhofs im Koblenzer Stadtteil Ehrenbreitstein. Zwei Fahrzeuge waren auf der B 42, aus Richtung Urbar kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Der Fahrer eines Mercedes fuhr auf dieser zweispurigen Straße von der rechten auf die linke Fahrspur und kollidierte mit den in seitlich versetzt in gleicher Richtung fahrenden Sprinter. Ein Insasse dieses Fahrzeugs zog sich eine leichte Gesichtsverletzung zu. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

Um 13.10 Uhr wurde die Beifahrerin eines Ford Transit bei einem Unfall im Saarplatzkreisel verletzt. Der Fahrer eins Ford Custom wollte vom Moselring kommend in den Kreisel einfahren und kollidierte dort mit dem Ford Transit, der im Kreisel in Richtung Wöllershof abbiegen wollte. Durch die Kollision wurde der Transit fast um 180 Grad gedreht. Die Beifahrerin dieses Fahrzeugs erlitt einen Schock sowie diverse Prellungen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 10000 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Ein Kradfahrer verunglückte um 17.45 Uhr "Am Wöllershof". Dieser kam aus dem Saarplatzkreisel und stürzte in der anschließenden Rechtskurve. Als Unfallursache wird von nicht angepasster Geschwindigkeit ausgegangen. Der Motorradfahrer erlitt eine leichte Knieverletzung. An der Yamaha entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell