Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit 2 verltzten Personen

Northeim (ots)

Northeim (Se) Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person kam es am Mittwoch, den 01.07.2020, gegen 17.30 Uhr in 37154 Northeim, auf der Bundesstraße 248 zwischen den Ortsteilen Langenholtensen und Imbshausen. Eine 49-jährige Pkw - Fahrerin aus Northeim wollte zwischen Langenholtensen und Imbshausen in die Dünenangerstraße abbiegen und ließ einen entgegenkommenden Radfahrer passieren. Den haltenden Pkw der Northeimerin erkannte ein 22-jähriger Pkw - Fahrer aus Einbeck zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall wurde die Northeimerin schwer verletzt. Sie kam ins Northeimer Krankenhaus. Der Einbecker verletzte sich leicht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca 8.000.-EUR geschätzt.

