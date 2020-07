Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Wenden Tankstellengebäude beschädigt

Einbeck (ots)

Dassel, OT Markoldendorf (Kr.) 01.07.2020; 12:00 Uhr

Am Mittwoch, den 01.07.2020, fuhr ein 74jähriger Mann, gegen 12:00 Uhr, auf das Tankstellengelände in der Ilmebahnstraße in Markoldendorf. Während eines Wendemanövers touchierte dann der aus Wangelnstedt stammende Mann aus Unachtsamkeit das Gebäude der Tankstelle und beschädigte dabei den Metallrahmen einer Glaseinfassung. Nach Angaben des Betreibers ist hier ein Schaden von ca. 600,-Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

