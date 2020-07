Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Reifen am Pkw zerstochen

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 30.06.2020 - 01.07.2020

In der Nacht von Dienstag, den 30.06.2020 bis zum Mitttwoch, den 01.07.2020 zerstachen bislang unbekannte Täter die Vorderreifen am Pkw eines 19jährigen Einbeckers. Dieser hatte seinen Opel Corsa über Nacht im Bereich Bürgermeisterwall abgestellt. Als er am nächsten Tag sein Fahrzeug wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er den Schaden in Höhe von ca. 160,-Euro fest. Die Polizei in Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Personen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 05561-949780 in Verbindung zu setzen.

