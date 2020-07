Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrszeichen beschädigt und weggefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 01.07.2020; 10:00 Uhr

Am Mittwoch, den 01.07.2020, gegen 10:00 Uhr, meldete ein Anwohner, dass im Einmündungsbereich Hubeweg / Eichendorffallee ein Verkehrszeichen an dortiger Verkehrsinsel leicht verbogen und aus seiner Verankerung gerissen worden ist. Bei der polizeilichen Aufnahme vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen dieses Verkehrszeichen gefahren ist und dieses dabei beschädigt hat. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 150,-Euro zu kümmern, bzw. den Unfall zu melden. Die Polizei in Einbeck hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden

