Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Urkundenfälschung

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 01.07.20, gegen 00.10 Uhr, bemerkten die Polizeibeamten im Rahmen der Streife im Bereich der Bollenser Straße in Uslar ein Zweirad, welches mit einer Person besetzt war. Der Führer bog dann in die Kurt-Schumacher-Straße ein und beschleunigte sein Fahrzeug stark. Als das Zweirad im Rahmen der Verfolgungsfahrt gestoppt werden sollte, entfernte sich der Führer weiter mit hoher Geschwindigkeit. In der Hans-Böckler-Straße versuchte der Führer weiterhin sich der Kontrolle zu entziehen und befuhr anschließend den kleinen Stichweg zur Rosenstraße. Im Zuge der Verfolgung konnte das Zweirad dann in der Stiftstraße festgestellt und anschließend in Höhe des Feuerlöschteiches verlassen aufgefunden werden. Es handelte sich um einen weißen Motorroller der Marke Sym, an dem ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 1993 angebracht war. Der männliche Fahrer war bekleidet mit einem weiß-schwarzen Helm, einem hellen Oberteil und einer hellen knielangen Hose. Außerdem soll er an der linken Wade ein langgezogenes dunkles Tatoo haben. Die Ermittlungen zu dem Fahrer dauern an. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

