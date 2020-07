Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Illegal Probefahrt durchgeführt

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Pfingstanger, Dienstag, 30.06.30, 21.30 Uhr KALEFELD (schw) - Am Dienstag, 30.06.20, 21.30 Uhr befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Bad Gandersheim die Straße Pfingstanger in Kalefeld. Im Rahmen der Streifenfahrt fiel den Beamten ein VW UP auf, der bei Erblicken der Polizei sein Fahrzeug vom Pfingstanger auf ein angrenzendes Grundstück steuerte und die Kfz-Kennzeichen abmontierte. Auf Nachfrage durch die eingesetzten Beamten gab der 58-jährige Kalefelder an, das Kraftfahrzeug für eine kurze Probefahrt genutzt zu haben. Da der Pkw außer Betrieb gesetzt war, montierte er die Kfz-Kennzeichen eines anderen Kfz an dem VW Up, um den Anschein einer ordnungsgemäßen Zulassung zu erwecken. Der Kalefelder muss sich nun wegen Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell