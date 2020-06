Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Enkeltrick - Senioren um 26.000 betrogen

Bergisch Gladbach (ots)

Ein Ehepaar aus Bergisch Gladbach fiel dem sogenannten Enkeltrick zum Opfer und wurde um 26.000 Euro betrogen.

Der 88-jährige Senior und seine 85-jährige Frau erhielten am 25. Mai 2020 gegen 9:00 Uhr einen Anruf von ihrer vermeintlichen Nichte.

Diese behauptete, dass sie gerade bei einer Zwangsvollstreckung mitbieten würde und dafür dringend Geld benötige. Da der Ausweis des Seniors abgelaufen war, begab der 88-Jährige sich - im guten Glauben, damit seiner Nichte zu helfen - noch am selben Tag zum Einwohnermeldeamt, um einen vorläufigen Ausweis zu erhalten und eine größere Bargeldsumme abzuheben zu können.

Die Übergabe erfolgte deshalb an zwei Tagen - zunächst wurden 6500 Euro und am darauffolgenden Tag 19.500 Euro übergeben. Da die "Nichte" leider nicht persönlich erscheinen konnte, nahm ein unbekannter Mann die Beträge jeweils um die Mittagszeit (12 Uhr) vor dem Haus der Senioren in Empfang.

Der Unbekannte soll circa 160 cm groß, 40-45 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein. Er hatte braune Haare mit Scheitel und trug ein hellbraunes Hemd und eine dunkle Hose. Das Gesicht war mit einer großen Schutzmaske bedeckt.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ma)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle, Fr. Alvarado

Telefon: 02202 205 118

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell