Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Betrunkener Autofahrer verletzt Radfahrer schwer und flüchtet

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (02.06.), um kurz nach 15 Uhr, wurde auf der Kreuzung Mülheimer Straße / Gierather Straße ein Radfahrer von einem Pkw angefahren.

Der Radfahrer, ein 37-jähriger Kölner, war auf dem linksseitigen Radweg der Mülheimer Straße unterwegs in Richtung Köln. Bei Grün wollte er die Gierather Straße überqueren, wurde dabei jedoch von einem entgegen kommenden Opel übersehen, der seinerseits nach rechts in die Gierather Straße abbog. Der Radfahrer stürzte und blieb verletzt liegen, der Unfallverursacher flüchtete mit hoher Geschwindigkeit.

Der verletzte Radfahrer wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Schaden am Fahrrad wird auf circa 50 Euro geschätzt.

Der Verletzte konnte noch vor dem Transport in das Krankenhaus eine Personenbeschreibung abgeben und hatte sich große Teile des Autokennzeichens merken können. Nicht weit entfernt auf der Gierather Straße fanden die Polizisten nach der Unfallaufnahme den gesuchten Opel, jedoch zunächst ohne Fahrer. Der vorgefundene frische Unfallschaden in Höhe von circa 200 Euro passte zum Unfallgeschehen. Der Opel sollte als Beweismittel sichergestellt werden und als die Polizisten auf den Abschlepper warteten, kam der Fahrer zurück zu seinem Wagen. Da der 57-jährige Bergisch Gladbacher eine Schnapsflasche in der Hand hielt und ein Vortest rund 2,4 Promille ergab, wurde er zur Entnahme von zwei Blutproben zur Polizeiwache gebracht.

Er leugnete zunächst, zum Unfallzeitpunkt mit seinem Pkw gefahren zu sein. Wenig später räumte er dann zwar ein, dass er gefahren war, jedoch will er da noch nüchtern gewesen sein.

Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung.

Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Zur Spurensicherung wurden zudem die Oberbekleidung des Mannes, sein Opel und das Fahrrad des Verletzten sichergestellt. (ct)

