Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Wohnmobil kracht in die Fassade eines Restaurants

Bergisch Gladbach (ots)

Heute Morgen (02.06.), um 08:35 Uhr, ist es auf der Kreuzung Romaneyer Straße / Odenthaler Straße in Hebborn zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten und hohem Sachschaden gekommen.

Ein 67-jähriger Kürtener befuhr mit seinem Wohnmobil Fiat die Romaneyer Straße aus Richtung Romaney kommend in Richtung Alte Wipperfürther Straße. Nach eigenen Angaben gab es plötzlich technische Probleme mit der Bremse des Wohnmobils. Um eine Kollision mit einem bei Rot auf der Kreuzung stehenden Linienbus zu vermeiden, lenkte der Fahrer sein Wohnmobil nach links an dem stehenden Bus vorbei in den Gegenverkehr und versuchte nach links in die Odenthaler Straße abzubiegen. Glücklicherweise kam zu diesem Zeitpunkt kein Querverkehr und es standen auch keine Fußgänger auf dem Gehweg. Das Wohnmobil fuhr über den Gehweg hinweg und krachte vor die Fassade eines Restaurants an der Kreuzung und riss ein Loch in die Außenmauer.

Der Unfallverursacher wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Wohnmobil entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und wurde anschließend zur technischen Begutachtung sichergestellt.

Der Schaden am Wohnmobil und dem Gebäude dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Das Bauamt erschien vor Ort und bestellte einen Statiker zur Begutachtung des Schadens am Gebäude.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle gesperrt. (ct)

