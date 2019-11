Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kriminalpolizei sucht Radbesitzer

Kleve (ots)

Die Kripo Kleve sucht die Besitzer zweier neuwertiger Fahrräder. Hierbei handelt es sich um je ein anthrazit-weißes Damen- und ein Herrenrad der Marke Gazelle. Am späten Sonntagabend, 03.11.2019, waren zwei junge Männer aufgrund von Zeugenhinweisen gegen 23.30 Uhr im Keller eines Mehrfamilienhauses auf dem Kirchplatz angetroffen und überprüft worden. Die Zeugen hatten zuvor auch beobachtet, wie die beiden Verdächtigen zunächst die Räder schoben und in dem Haus verschwanden. Mit den Rädern, die bisher nicht als gestohlen gemeldet worden sind, wollten die beiden nichts zu tun haben. Die Besitzer werden daher dringend gebeten, sich mit der Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, in Verbindung zu setzen. (SI)

