Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch in ein Büro

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Zwischen dem 11.05.2020, 20:00 Uhr, und dem 12.05.2020, 10:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Büro einer Kfz-Werkstatt in der Peiner Landstraße, nördlich der Straße Am Drispenstedter Brink.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge wurde die Scheibe an einem Bürofenster eingeschlagen. Zu einem Eindringen in das Objekt kam es nicht.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

