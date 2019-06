Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Einbrüche in Twiehausen - Zeugen gesucht

Stemwede (ots)

Unbekannte haben am Wochenende in Twiehausen in unmittelbarer Nachbarschaft zwei Einbrüche verübt und dabei Werkzeug gestohlen. Die Ermittler erhoffen sich Zeugenhinweise zu den Tätern.

Am frühen Nachmittag erhielten die Beamten am Montag zunächst Kenntnis über den Einbruch in ein gemauertes Gerätehaus in der Straße "Zur Amlage". Hier verschafften sich die bisher unbekannten Einbrecher in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr bis Montag 14.15 Uhr mittels Aufhebelns einer Stahltür gewaltsam Zugang in das Gebäude und entwendeten nach ersten Ermittlungsergebnissen daraus mehrere hochwertige Werkzeuge der Firma Stihl.

Gegen Abend wurde der Polizei auch der Einbruch in ein rund 200 Meter entferntes ehemaliges Gehöft in derselben Straße gemeldet. Auch hier wurden mehrere Geräte aus einem Werkzeuglager entwendet. Darunter unter anderem Bohrgeräte, Winkelschleifer sowie eine Handkreissäge der Firma Makita. Aufgrund der Menge des Diebesgutes könnte zum Abtransport ein Fahrzeug verwendet worden sein. Der Tatzeitraum kann von den Ermittlern hier auf Sonntag, 15 Uhr bis Montag, 17 Uhr eingegrenzt werden.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 8866-0.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell