Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zigarettenautomaten aufgeflext - Zeugen sehen maskierte Männer

Stemwede (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht zu Montag gewaltsam an einem Zigarettenautomaten in Destel zu schaffen gemacht. Möglicherweise dieselben Täter waren bereits eine Nacht zuvor in Westrup aktiv. Auch hier versuchten sie einen Automaten aufzubrechen. In beiden Fällen flüchteten die Kriminellen ohne Beute.

Ein Zeuge hatte die Polizei gegen Mitternacht zum Ortskern von Destel gerufen. Zuvor hatte er beobachtet, wie mehrere Männer offenbar mit einer Flex an dem Zigarettenautomaten an der Ecke Desteler Straße/Schmiedestraße hantierten. Die Unbekannten trugen Sturmhauben. Als der Zeuge sich bemerkbar machte, flohen die Männer zu Fuß. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter anschließend mit einem in der Nähe abgestellten Pkw ihre Flucht fortsetzten.

So hatte es in der Nacht zuvor ein anderer Zeuge in Westrup beobachtet. Hier waren ebenfalls mehrere Männer mit Sturmhauben dabei aufgefallen, als sie an der Ecke Stemwederbergstraße/Niedermehner Straße den dort stehenden Automaten mit einer Flex versuchten aufzubrechen. Wenige Minuten später wären die Männer mit einem dunklen Auto in Richtung Niedermehnen davon gefahren, so der Zeuge gegenüber den von ihm alarmierten Polizisten.

Eine Fahnung der Beamten brachte keinen Erfolg. Weitere Zeugen werden von den Ermittlern gebeten, sich bei ihnen unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell