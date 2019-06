Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jugendlicher Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Espelkamp (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein erst 14-jähriger Rollerfahrer bei einer Kollision mit einem Pkw in Espelkamp am frühen Montagabend. Laut Zeugenaussagen soll der Jugendliche zuvor das Rotlicht an der Kreuzung Alsweder Landstraße/Gabelhorst missachtet haben.

Der 14-Jährige, der ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge noch keine Fahrerlaubnis für das Zweirad besitzt, war auf der Alsweder Landstraße in westlicher Richtung unterwegs, als es gegen 18.15 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 31-jährigen Mannes aus Detmold kam. Der fuhr mit seinem BMW auf der Straße "Gabelhorst" und beabsichtigte den Kreuzungsbereich in Richtung der B 239 zu passieren. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den Jugendlichen.

