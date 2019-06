Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Tresor leer geräumt: Räuberduo überfällt Angestellten des Wez-Marktes an der Stiftsallee

Minden (ots)

Unbekannte haben am späten Samstagabend die Einnahmen des Wez-Marktes an der Stiftsallee erbeutet. Zuvor hatten zwei Männer einen Mitarbeiter der Filiale nahe des Kreisels an der Zähringer Allee überfallen und ihm unter Vorhalt einer Schusswaffe den Schlüssel für das Gebäude entwendet. Während das Opfer gefesselt in einem Getreidefeld lag, räumte mindestens einer der Täter den Tresor leer.

Der 32-jährige Angestellte gab später gegenüber den Ermittlern an, dass er um kurz nach 23 Uhr von den beiden maskierten und etwa 1,80 Meter großen Räubern auf der Schillerstraße angegriffen worden sei. Man habe ihn von seinem Fahrrad gestoßen und unter Waffengewalt in ein angrenzendes Getreidefeld verschleppt. Anschließend sei er gefesselt worden. Während sich einer der Täter auf dem Weg zur Stiftsallee machte, habe ihn dessen Komplizen bewacht. Später, so der 32-Jährige weiter, habe sein Bewachter die Fesselung gelöst und sei verschwunden. Kurz danach habe er die Polizei.

Die fahndete mithilfe eines Diensthundeführers nach den Flüchtigen und sicherte erste Spuren sowohl in der Filiale als auch im Getreidefeld. Zur Ausleuchtung des Feldes unterstützte die Feuerwehr die Ermittler. Unklar ist noch, ob die Räuber ein Fahrzeug, möglicherweise Fahrräder, benutzten.

Die Beamten bitten Zeugen, denen das gesuchte Duo vor oder nach dem Überfall auf der Schillerstraße und an der Stiftsallee aufgefallen ist. Die Männer sollen nach Angaben des Angestellten zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Einer von ihnen trug einen grauen Pullover und eine Kappe. Hinweise werden erbeten unter Telefon (0571) 88660.

