Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Verkehrsunfall: Polizei sucht Zeugen

Minden (ots)

Nach einem Verkehrsunfall vom Montag (27. Mai 2019) auf der Mindener Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Speziell der Fahrer eines Transporters mit Paderborner Kennzeichen könnte den Ermittlern helfen.

Als eine 81 Jahre alte Mindenerin gegen 12.30 Uhr mit ihrem silbernen VW Up von der Mindener Straße nach links auf den Parkplatz des Aldi-Marktes an der Ecke zur Lübbecker Straße abbiegen wollte, befuhr sie die hierfür vorgesehene Linksabbiegerspur. Vor ihr befand sich in einem Rückstau in gleicher Fahrtrichtung ein roter PKW. Dieser fuhr nach Aussage der Geschädigten plötzlich nach links aus dem Rückstau heraus auf die Linksabbiegerspur, sodass es zur seitlichen Kollision der beiden PKWs kam. Im roten PKW befanden sich zur Unfallzeit neben dem Fahrer noch eine Beifahrerin sowie ein Kleinkind auf der Rückbank.

Da es bei dem anschließenden Austausch der Kontaktdaten auf dem Aldi-Parkplatz zu Ungereimtheiten der Betroffenen kam, bittet die Polizei unter Telefon (0571) 8866-0 um Zeugenhinweise zu dem Unfall.

Hilfreich könnte auch der Fahrer eines Transporters mit Paderborner Kennzeichen sein, der die Situation vor Ort beobachtet und der 81-Jährigen noch seinen Kugelschreiber geliehen hatte. Auch dieser Zeuge wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden.

