Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Fahrzeuge kollidieren in Lübbecke

Lübbecke (ots)

Am Mittwoch ist bei einem Verkehrsunfall in Stockhausen eine Frau verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus.

Als die 19-Jährige aus Preußisch Oldendorf gegen 7.50 Uhr in einem Skoda die Blasheimer Straße in Richtung der Gestringer Straße befuhr, kam es im Kreuzungsbereich zur Straße "Am Esch" zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Toyota. Dessen Fahrer (59) aus Lübbecke war zuvor auf der Straße "Am Esch" in Fahrtrichtung Alswede unterwegs gewesen. Bei der Kollision verletzte sich die Skoda-Fahrerin und musste von Rettungskräften ins Krankenhaus Lübbecke eingeliefert werden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf rund 16.000 Euro.

