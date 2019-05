Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht nach Diebstahl Zeugen

Porta Westfalica (ots)

Nach einem Diebstahl von Anfang Mai, der sich im Gewerbegebiet Barkhausen ereignete, sucht die Polizei nach einem Zeugen, der wertvolle Hinweise zum Täter geben könnte.

Als am Samstag, dem 04. Mai gegen 12.45 Uhr der Diebstahl-Alarm in der Filiale von "RENO Schuhe" in der Feldstraße ertönte, entfernte sich der vermeintliche Täter zunächst mit seiner Beute aus dem Geschäft in Richtung eines benachbarten Elektronikmarktes. In Nähe des Gebäudeeinganges der RENO-Filiale konnte der Dieb zunächst von einer Angestellten festgehalten werden, sich aber in der Folge losreißen und in Richtung des E-Centers flüchten. Ein aufmerksamer Kunde, der dies bemerkt hatte, rannte dem Flüchtigen hinterher, konnte den Mann jedoch nicht mehr zu fassen bekommen. Dennoch bemerkte der Filialkunde nach Aussage der Angestellten, dass sich der Dieb mit einem Fahrzeug vom anliegenden Parkplatz entfernte.

Der Dieb, der als etwa 40 Jahre alt, rund 180 cm groß, mit dunklen, kurzen Haaren und gepflegtem Erscheinungsbild beschrieben wird, trug am Tag des Diebstahls dunkle Bekleidung sowie eine dunkle Tragetasche bei sich. Er sprach nach seiner vermeintlichen Tat mit der Angestellten in einer ihr nicht näher bekannten Sprache. Hierbei könnte es sich um russisch handeln.

Der Filialkunde, der bei der Angestellten keine Personalien hinterließ, wird gebeten sich bei den Ermittlern unter Telefon (0571) 8866-0 zur weiteren Aufklärung des Diebstahls zu melden.

