Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Suchhunde finden vermissten Senior (76) in einem Waldstück

Lübbecke, Diepenau (ots)

Ein glückliches Ende nahm die Suchaktion nach einem vermissten Senior aus Lübbecke am Dienstagvormittag. Suchhunde der Rettungsstaffel der Johanniter-Unfallhilfe (JUH) des Regionalverbandes OWL fanden den Mann in einem Waldstück nahe der L 770 im Bereich Espelkamp/Hille/Diepenau an der Landesgrenze zu Niedersachsen. Der 76-Jährige war ansprechbar und wurde nach einer ärztlichen Behandlung vor Ort vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Lübbecke gebracht. Warum und wie lange sich der Mann dort aufhielt, ist derzeit unklar. Er konnte von den Ermittlern noch nicht befragt werden. An der Suchaktion am Morgen waren auch Polizeikräfte einer Hundertschaft aus Bielefeld sowie ein Maintrailer-Hund aus Stukenbrock beteiligt.

Wie bereits berichtet, hatten Angehörige am Sonntagabend Vermisstenanzeige bei der Polizei erstattet. Da Suchmaßnahmen am Sonntag zunächst keinen Erfolg brachten, veröffentlichte die Polizei am Montag ein Foto des auf Medikamente dringend angewiesenen Vermissten und bat die Bevölkerung um Mithilfe. Daraufhin meldete sich am Nachmittag ein Zeuge, der den Wagen des 76-Jährigen unterhalb der L 770 nahe einem Waldgebiet abgestellt und verlassen entdeckte. Die daraufhin erneut eingeleitete Suche, an der sich auch Feuerwehrleute beteiligten, mussten bei Einbruch der Dunkelheit abgebrochen werden. Am Dienstagvormittag meldeten die Einsatzkräfte schließlich das glückliche Ende.

