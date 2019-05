Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrüche in zwei Tennisvereine

Minden (ots)

Am Wochenende wurden der Polizei zwei Einbrüche in Mindener Tennisvereine gemeldet. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise zu den Tätern.

Zunächst erhielten die Beamten am frühen Sonntagmorgen Kenntnis über den Einbruch bei einem Tennisverein, als sie in die Straße "Am Weserstadion" gerufen wurden. Dort hatten sich bisher unbekannte Täter über ein Glaselement Zugang in die Räumlichkeiten der Geschäftsstelle sowie einer Tennisschule verschafft und dort diverse Schränke und Regale durchsucht. Ein aufmerksamer Zeuge war durch laute Geräusche auf den Einbruch aufmerksam geworden. In der Folge entfernten sich die Kriminellen um kurz nach vier Uhr morgens offenbar fußläufig in Richtung Weserglacis.

In der Mittagszeit meldeten sich auch Angehörige eines Tennisclubs, der im Bierpohlweg beheimatet ist. Hier zerschnitten die Täter zunächst einen Maschendrahtzaun und verschafften sich so Zutritt zum Vereinsgelände. Anschließend gelangten sie über eine Terrassentür in den Gastronomiebereich, wo sie im Zeitraum von Samstag, 13 Uhr bis Sonntag, 11.45 Uhr ebenfalls diverse Schränke durchsuchten.

Ob und welches Diebesgut die Kriminellen in den beiden Tennisvereinen entwendeten, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungsarbeit. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern werden von den Polizeiermittlern unter Telefon (0571) 8866-0 entgegengenommen.

