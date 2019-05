Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vatertag beschert der Polizei viele Einsätze

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Auch in diesem Jahr hatte die Polizei im Mühlenkreis rund um den sogenannten Vatertag wieder viel zu tun. Hierbei wurde die deutliche Präsenz der heimischen Beamten in Bad Oeynhausen durch Einsatzkräfte der Reiterstaffel sowie der Bereitschaftspolizei Bielefeld unterstützt. Ebenso bewährten sich zum wiederholten Male die Vorabsprachen und die Zusammenarbeit der Polizei mit den Ordnungsämtern. Während es im Tagesverlauf ruhiger war als in den Vorjahren, machten sich insbesondere in den Abendstunden alkoholbedingte Ausfälle der Feiernden bemerkbar.

In Bad Oeynhausen kamen im Laufe des Tages im Bereich der Saline rund 1000 hautsächlich Jugendliche und Heranwachsende zusammen. An der Rehmer Insel sowie in der Innenstadt zählten die Einsatzkräfte in der Spitze jeweils circa 600 Feiernde. Insgesamt nahm die Polizei 16 Strafanzeigen wegen diverser Delikte, unter anderen vier Körperverletzungen, auf. Gegen 19.45 Uhr konnten Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei den Angriff eines Bad Oeynhausener (19) mit einer Bierflasche auf einen 16-Jährigen verhindern. Hierbei trat und schlug der Mann zwei Polizisten, die hierdurch leichte Verletzungen erlitten. Der Abend endete für den Aggressor in der Polizeizelle.

Das Familienfest an Kanzler Weide in Minden besuchten rund 400 friedlich feiernde Gäste. Darüber hinaus trafen sich an den Weserwiesen circa 400 zumeist Jüngere, viele von ihnen mit Bollerwagen. Gegen 18.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Weserpromenade gerufen. Dort war eine größere Menschenmenge in Streit geraten. Ein 20-Jähriger aus Porta Westfalica erlitt dabei durch einen bisher Unbekannten zwei Messerstiche im Rückenbereich. Diese wurde im Klinikum Minden behandelt. Darüber hinaus wurden mindestens zwei weitere Personen durch Flaschenschläge verletzt. Die Kripo hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen aufgenommen.

Am Badesee in Lahde feierten in der Spitze rund 450 Personen. Hier wurden zwei Körperverletzungen durch Schläge angezeigt.

In Lübbecke-Gehlenbeck trafen sich an der Kanalbrücke im Bereich der Berliner Straße im Laufe des Tages rund 300 Personen. Hierbei kam es auch zu Rangeleien und Unstimmigkeiten zwischen mehreren Beteiligten. Zur Anzeige wurde lediglich ein Diebstahl gebracht. Ein Schnellrestaurant in Lübbecke war Treffpunkt von rund 60 Leuten. Hier wurden keine Auffälligkeiten gemeldet.

