Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte beschädigen 15 Fahrzeuge

Bad Oeynhausen (ots)

In der Nacht zu Montag haben bisher unbekannte Täter in Rehme mehr als ein Dutzend PKWs beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Um kurz nach ein Uhr nachts erhielten die Beamten der Leitstelle Kenntnis über eine Sachbeschädigung in der Vlothoer Straße. Nach Eintreffen der Streifenwagenbesatzung stellte sich heraus, dass Unbekannte an insgesamt 15 Kraftfahrzeugen unterschiedlicher Marken auf dem Außengelände eines Autohauses Fahrzeugscheiben eingeschlagen hatten. Außerdem konnten mehrere beschädigte Schaufensterscheiben von den Einsatzkräften festgestellt werden. Nach Bericht eines Augenzeugen hatte sich eine tatverdächtige Person fußläufig vom Gelände des Autohauses auf die Vlothoer Straße in Richtung Vlotho entfernt und war kurz danach in entgegengesetzter Richtung zurückgelaufen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 20.000 Euro.

Die Ermittler bitten unter Telefon (0571) 8866-0 um Zeugenhinweise.

