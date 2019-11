Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall in Imbshausen

Northeim (ots)

Imbshausen, Hauptstraße - Mittwoch, 13.11.2019, 19.30 Uhr

IMBSHAUSEN (fal) - Am Mittwoch gegen 19.30 Uhr kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro entstand. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Ein 57 Jahre alter Kraftfahrer aus Einbeck war mit einem Sattelschlepper auf der Hauptstraße in Richtung Northeim unterwegs. Vor dem Abbiegen nach rechts in die Kapellenstraße betätigte er den rechten Blinker und holte dann nach links über die Gegenfahrbahn aus. Im Moment des Abbiegens in die Kapellenstraße fuhr ein 82 Jahre alter Autofahrer aus Seesen unerlaubt rechts an dem Lkw vorbei. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell