Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Rauental - Spiegel beschädigt, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Nach einem "Spiegelstreifer" am späten Donnerstagvormittag sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt aktuell auf der Suche nach Unfallzeugen. Der Fahrzeugführer eines Transportunternehmens musste verkehrsbedingt auf der Hauptstraße rechts am Fahrbahnrand anhalten. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen 11:30 Uhr an dem haltenden Fahrzeug vorbei und blieb hierbei an dessen Seitenspiegel hängen. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Beamten des Polizeirevier Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 zu melden. /am

