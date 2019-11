Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Zeugenaufruf nach verlorenerer Ladung

Kuppenheim (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrer zu verantworten, der am Donnerstagabend kurz nach 18 Uhr auf der B462 von Gaggenau in Fahrtrichtung Rastatt unterwegs war. Der Unbekannte hat wohl wegen mangelnder Ladungssicherung eine Linoleumplatte verloren. Die beiden Fahrer eines BMW sowie eines Mercedes haben das Hindernis überfahren, wodurch ihre Autos in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ob der Verursacher den Ladungsverlust bemerkt hat, ist noch unklar. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07222 761-0 bei den Beamten des Polizeireviers Rastatt zu melden.

