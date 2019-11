Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Audi-Fahrer nach Unfallflucht gesucht, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Laut Schilderung eines 27 Jahre alten Seat-Fahrers sei ihm am Donnerstagabend in der Schwarzwaldstraße ein bislang unbekannter Audi-Lenker auf seiner Fahrspur entgegengekommen, sodass er gegen 18:40 Uhr über eine Verkehrsinsel ausweichen musste und sich hierbei einen Schaden am linken Vorderrad einhandelte. Der Chauffeur des Audi sei einfach in Richtung Innenstadt weitergefahren, ohne sich um das Malheur zu scheren. Zu einer Berührung der beiden Autos sei es nicht gekommen. Mögliche Zeugen des Vorfalls oder wer Hinweise zu dem nun gesuchten Audi und/oder dessen Fahrer geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07221 680-0 an die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden.

