POL-OG: Baden-Baden, Oos - Frust ließ Emotionen überschwappen

Ein mutmaßlich gewinnausschüttungsarmer Spielautomat hat in der Nacht auf Freitag in einem Lokal in der Rheinstraße für reichlich Frust gesorgt und die Emotionen überschwappen lassen. Ein 27 Jahre alter Mann hatte sich offensichtlich ein anderes Spielergebnis seines mechanischen Gegenübers erhofft und brachte dies mit Tritten gegen den wehrlosen Automaten deutlich zum Ausdruck. Hierauf entwickelte sich kurz nach 1 Uhr eine zunächst verbale Auseinandersetzung, die sich gleich darauf in ein handfestes Gemenge unter mehreren Personen ausweitete. Bei dem handgreiflichen Zwist unter den 20- bis 29-Jährigen sollen auch Glasflaschen zur Bekräftigung der gegensätzlichen Argumente Verwendung gefunden haben. Ein Beteiligter trug hierbei eine Kopfplatzwunde davon, die durch eine hinzugerufene Besatzung des Rettungsdienstes behandelt werden musste. Ein zerstörtes Bild, Glasscherben und Blutspuren im Treppenhaus der Gaststätte waren für die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden eindeutige Anzeichen eines stattgefundenen Streits. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.

