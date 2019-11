Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Geschwindigkeitskontrolle

Offenburg (ots)

Am Donnerstag führten Beamte des Verkehrskommissariats Offenburg auf der B33 zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle mittels Lasermessung in Fahrtrichtung Offenburg durch. In der 80er Zone kam es während der vierstündigen Kontrolle insgesamt zu 241 Beanstandungen. Drei Pkw-Fahrer überschritten die erlaubte Geschwindigkeit dabei deutlich und müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen.

