Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 30.06.2020; 18:35 Uhr

Am Dienstag, den 30.06.2020, wurde die Polizei Einbeck zu Streitigkeiten, eines jungen Paares in der Südstadt, gerufen. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten Marihuanageruch in der Wohnung der Streitenden fest. Nach Auffordeung händigte der 28jährige Mann eine geringe Menge dieses Betäubungsmittels aus. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung wurde dann weiteres Zubehör für den Konsum von Betäubungsmitteln aufgefunden. Gegen den Mann und seine 29jährigen Freundin wurde seitens der Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Aufgrund des vorausgegangenen Streites verließ die Freundin im Anschluss die gemeinsame Wohnung.

