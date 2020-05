Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Unterschlagung von Geldbörse

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei fahndet nach der Unterschlagung einer Geldbörse. Die Abgebildete steht im Verdacht, die Beute in einem Restaurant in der Innenstadt an sich genommen zu haben. Die rechtmäßige Besitzerin hatte sie zum Bezahlen ihres Einkaufs kurz an die Seite gelegt, vergaß sie jedoch wieder einzustecken. Die Tatverdächtige versuchte darauf mit der EC-Karte Geld abzuheben. Dabei wurde sie in der Bank videographiert. Wer kann Angaben zu der Person auf den Fotos machen?

Die Fotos sind hier zu finden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/luedenscheid-unterschlagung-computerbetrug

Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

