POL-OH: Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld (ots)

Am Dienstagnachmittag 02.10.2019 um 14.10 Uhr kam es in Höhe des Zubringers vom Europakreisel zu einem Auffahrunfall. Ein 58-jähriger eines 3,5 t Tonnen Lkw aus Burkhardroth fuhr auf den vor ihm fahrenden Pkw (Fahrschulauto mit 60-jährigem Fahrlehrer und 16-jähriger Fahrschülerin aus Schenklengsfeld und Hohenroda) auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 4000,- EUR. Beide Kfz konnten ihre Fahrt noch selbständig fortsetzen.

Philippsthal - Wildunfall Am Dienstagaben, 02.10.2019 um 21.10 Uhr kollidierte ein 37-jähriger Autofahrer der Krayenberggemeinde in der Brückenstraße in Philippsthal mit einem Reh. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1500,- EUR. Das Tier lief zurück in die Feldgemarkung.

