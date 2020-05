Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei des Märkischen Kreises

Lüdenscheid (ots)

Am 01.05.2020, 22:03 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Leifringhauser Straße. Mit Eintreffen der Polizei und Feuerwehr wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Die Feuerwehr löschte den Brand des Hauses und fand bei der Begehung des Hauses in einer Wohnung einen 71 jährigen toten Mann. Ein 52 jähriger Mieter, in dessen Zimmer der Brand ausbrach, wurde vorläufig festgenommen. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Im Laufe des heutigen Tages dauern die Ermittlungen - Begehung des Brandortes mit einem Sachverständigen und Vernehmung des Tatverdächtigen - an.

