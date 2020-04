Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkzeugdiebe und falsche Polizisten

Iserlohn (ots)

Per Online Anzeige wurde jetzt bekannt, dass bereits am 25.04.2020, aus einem Renault Traffic, der an der Niddastraße abgeparkt war, diverse Werkzeuge gestohlen wurden. Die unbekannten Täter hatten die hintere Ladetür aufgebrochen und die im Fahrzeug befindlichen Werkzeuge (Stich- Kreissäge, Bohrmaschine und Akkuschrauber) mitgenommen.

Betrüger nicht erfolgreich: Am gestrigen Tag waren die Betrüger - Falsche Polizeibeamte - im Bereich Iserlohn wieder aktiv. Die Polizei musste glücklicherweise nur acht Betrugsversuche zur Anzeige nehmen, da die angerufenen Bürgerinnen und Bürger die Masche durchschaut hatten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

