Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer in Hölterhaus

Kierspe (ots)

Am gestrigen Morgen, kurz nach 6 Uhr, wurde die Polizei zu einem Feuer am Wanderparkplatz in Hölterhaus gerufen. Hier hatten Unbekannte ein Feuer auf dem dortigen Wanderparkplatz entzündet und dieses unbeaufsichtigt hinterlassen. Die Feuerwehr erschien ebenfalls vor Ort und nahm sich der Sache an. Die Brandermittlungen gegen die bislang unbekannten Täter wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen.

