Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe klauen Handy aus Auto

Lüdenscheid (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde bereits am Montag, 27.04.2020, um kurz nach 20 Uhr, ein Smartphone aus einem kurze Zeit unbeaufsichtigten Pkw Ford Transit an der Liebigstraße gestohlen. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebe nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

