Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Backpulver sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Iserlohn (ots)

Am heutigen Samstagmittag erschienen Personen auf der Polizeiwache Iserlohn und gaben einen an sie adressierten, verdächtigen Brief ab. Kurz darauf wurde bei näherer Begutachtung festgestellt, dass eine pulverige Substanz austritt. In Folge dessen wurde die Feuerwehr verständigt.

Teile der Polizeiwache wurden kurzfristig abgesperrt. Der Wachbetrieb wurde hierdurch jedoch nicht beeinträchtigt. Ein anschließender Test der Substanz ergab, dass es sich um handelsübliches Backpulver handelt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Bedrohung. Die Ermittlungen zum Absender und zu den Hintergründen wurden aufgenommen.

In Hagen sowie im Ennepe-Ruhr-Kreis gingen ähnliche Schreiben ein. Ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen liegt, wird aktuell geprüft.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell