Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Wohnungsbrand: 77-jähriger Senior verletzt - #polsiwi

Siegen / Kaan-Marienborn (ots)

Am Donnerstagnachmittag (12.03.2020) ist es zu einem Brandgeschehen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße in Kaan-Marienborn gekommen. Die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr sperrten die Hauptstraße vorübergehend ab und löschten die Flammen. Der Brand, der in einer Wohnung im dritten Stock ausbrach, hinterließ einen Schaden in der geschätzten Höhe einer niedrigen fünfstelligen Eurosumme. Ein 77-jähriger Anwohner wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

