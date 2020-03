Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfallflucht an der Kinderklinik - Polizei sucht Hinweise auf den Verursacher - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Dienstag, 10.03.2020, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr, hatte ein 69-Jähriger seinen braunen Pkw der Marke Suzuki auf dem Parkplatz der Kinderklinik in der Wellersbergstraße abgestellt. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen erheblichen Schaden am Heck seines Fahrzeuges fest. Ein Unbekannter war vermutlich mit einem Pkw gegen den geparkten Suzuki gefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 3000,- Euro.

Hinweise an auf den Verursacher bitte an die Polizei in Siegen unter 0271/7099-0

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell