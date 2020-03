Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Motorradfahrer verunglückte - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am Samstagnachmittag (07.03.2020) ist es auf der Emil-Wolff-Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad gekommen. Ein 25-jähriger Motorradfahrer fuhr auf ein vor ihm bremsendes Auto in Richtung Dotzlar auf und stürzte. Der Zweiradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen bemerkte der 25-Jährige zu spät, dass das vorausfahrende Auto abbremste. Es entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Meik Scholze

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell