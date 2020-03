Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mann bei Spielclubbesuch niedergeschlagen und ausgeraubt - #polsiwi

Siegen (ots)

Am frühen Samstagmorgen (07.03.2020) ist ein Mann während seines Aufenthaltes in einem Spielclub an der Hagener Straße ausgeraubt worden. Den ersten Ermittlungen zufolge lockte ein unbekannter Mann den 41-jährigen unter einem Vorwand aus dem Spielclub nach draußen. Dort schlugen bis zu vier Unbekannte auf den Siegener ein. Sie stahlen Bargeld und ein schwarzes Mobiltelefon der Marke Samsung Galaxy S9+ im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Euro-Betrags. Der 41-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die Verdächtigen wurden wie folgt beschrieben:

1. Verdächtiger: Ca. 190-195 cm groß, Brille, Kappe, roter Pullover. 2. Verdächtiger: Ca. 170-175 cm groß, kräftig, Kappe 3. Verdächtiger: Ca. 180cm groß, längliches Gesicht, schwarze Jacke 4. Verdächtiger: Ca. 180 cm groß

Alle Tatverdächtigen wurden zwischen 25-40 Jahre alt geschätzt und von nordafrikanischer Herkunft beschrieben.

Das Kriminalkommissariat 5 ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0271-7099-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Meik Scholze

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell